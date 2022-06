Es ist ordentlich was los. Das gilt nicht nur für die vielen Festivals und Feste gerade, sondern auch für Spotify und Co., die auch die Popszene aus Graz am laufenden Band mit neuen Songs bestücken – vom arrivierten Fixpunkt der Szene bis zur Newcomerin.

Zu Ersteren gehört eindeutig Rainer Binder-Krieglstein, der mit Binder & Krieglstein kürzlich das 20. Bandjubiläum gefeiert hat. Zu ebendiesem schenkt er sich und den Fans das Album „Fast nix passiert“, das so eigensinnig und unwiderstehlich ist wie eh und je - und ein Fahrradlied darf auch nicht fehlen. Das Album ist wie der Vorgänger "Trommeln der Nacht" bei "Cooks Records" erschienen.

Zu Zweiteren, also den Newcomern, zählen wir FEDX. Hinter dem Pseudonym und im gelben Hoodie steckt der 23-jährige Grazer Ferdinand Fürst, der via Social Media die Rap-Welt erobert. Auf Instagram und TikTok hat er eine beachtliche Reichweite erreicht. Nun ist mit „Bumm Bumm Bang Bang“ seine zweite EP da. Vor problematischen Rap-Klischees ist er zwar nicht gefeit, der Sound hat aber definitiv Potenzial.

Eine erste EP gibt es auch von Resi Reiner, die mit charmantem Indiepop auf Deutsch zuletzt das Schlagergarten-Publikum um den Finger gewickelt hat. Die EP trägt den schönen Namen „echsestieren“ und ist vielleicht genau deshalb so aufregend, weil sie so unaufgeregt klingt. Und mit „Richtig Sommer“ den Sommerhit für die Generation „Fridays for Future“ beinhaltet - in Anspielung auf Rudi Carell heißt es: „Wird es auch mal wieder richtig Sommer - ein Sommer, wie er früher einmal war? Wo’s zwischendurch auch mal ein paar kühle Tage gibt, wo’s nicht so subsaharisch heiß ist ..." Begeistert ist übrigens auch der deutsche „Tagesspiegel“!

Aus den sonst nicht gerade ruhigen Reihen der Kleine-Zeitung-Sportredaktion kommt mit Christian Albrecht ein Meister der leisen Töne. Der hochtalentierte Singer-Songwriter hat mit „Somewhere we go“ ein wunderschönes neues Album herausgebracht.

Wortwörtlich rund geht es bei Granada (neues Video „Pirouette“ mit Drag Queen Freya van Kant) und Banki Moon (Single „Flaschendrehn’“).

Damit ist für die Bands noch lang nicht Sommerpause: Jayden haben mit „Joch“ einen 90-sekündigen Wutausbruch veröffentlicht, der große Lust auf das bald erscheinende Erstlingsalbum macht, Paul Pfleger alias Paul & Pets veröffentlicht sein Solodebüt „Domestic Monastic“ am 24. Juni auf Catgold Records. Als Vorgeschmack gab es gerade die Single "Super Mario In Pain" - eine retro-psychedelische Hymne über digitale Empathie für die gleichnamige Videospielfigur. Und: Schon am Freitag folgt Neues von Popstar in spe Maia Onda (Single „The Blinds“).