Wo man die Band "Granada" kostenlos sehen kann

Geben sich am 12. Juli die Ehre: "Granada" © Carina Antl

Anscheinend fühlen sich Musiker in Tonstudios mit Baustellen-Ambiente besonders wohl. Anders ist es sich nicht zu erklären, warum es namhafte Größen wie Andreas Gabalier zum Arbeiten in das Grazer „Audiotope Studio“ am Bahnhofsgürtel zog. Eng verwoben mit dem Jugend- und Kulturzentrum „Explosiv“, gaben sich dort die letzen vier Jahre Akkuschrauber und Gitarre die Klinke in die Hand. „Es hat Tage gegeben, an denen wurde aufgenommen und nebenan betoniert“, erzählt Andreas Kapfer, der gemeinsam mit Roland Rath und Simon Schindler das Studio betreibt. Gebaut wurde ausschließlich in Eigenregie und kurzer Hose. Das ist natürlich anstrengend und manchmal nervenzerreibend. Warum man sich das trotzdem antut? Laut Kapfer „so banal es auch klingt, natürlich aus Liebe zur Musik.“



Bei freiem Eintritt: Die „Audiotope-Studio-Session“ Foto © Audiotope