21. Opernredoute Noch eine Chance für Polonaise-Paare

Opernredoute: 100 Jungdamen und -herren fliegen am 26. Jänner 2019 die Herzen in der Oper zu: Am Sonntag, 18. November (11 Uhr) ist noch ein Castingtermin angesetzt.