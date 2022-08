1598 ist die Zahl, die es zu schlagen gilt: So viele Tanzpaare haben sich nämlich 2017 auf der Piazza dell' Unita in Triest im Walzertakt gewogen. Nun soll der Weltrekord, den zuvor Tuzla in Bosnien-Herzegowina innehatte, wieder nachhause, ins Walzer-Mutterland Österreich geholt werden. Und zwar nach Graz: Am Aufsteirern-Sonntag (18. September) wird um 11.30 Uhr zum Weltrekordversuch auf die Passamtswiese im Grazer Stadtpark geladen.