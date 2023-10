Damit Sie nicht überrascht sind: Drei Fahrzeuge der niederländischen Firma "Cyclomedia" werden in den folgenden Tagen durch das gesamte Grazer Stadtgebiet fahren und auch in Parks wie Grünanlagen so weit wie möglich - und erlaubt - vordringen. Um fast jeden Winkel der Landeshauptstadt zu beleuchten und davon Panoramabilder anzufertigen. So wie bei Google Street View? Ja - nur noch besser, meinen die Verantwortlichen der Firma und der Stadt. "Das Mobile Mapping bereitet die detaillierten georeferenzierten und dreidimensionalen 360-Grad-Bilder derart auf, dass wir Objekte im Straßenraum vom Computer aus erfassen und vermessen können", betont Elke Achleitner, Leiterin des Grazer Stadtvermessungsamtes.