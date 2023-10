"Das ist der Traum eines jeden Schulleiters", sagt Renate Höck. Was die Direktorin des Bischöflichen Gymnasiums Augustinum so freut: Sie darf einen ganz neuen Schwerpunkt setzen – insbesondere für eine so traditionsreiche Schule wie das 1856 gegründete „BischGym“ ein großer Schritt. Nach 167 Jahren als katholische Privatschule mit Sprachenschwerpunkt (man ist eines der letzten reinen Sprachgymnasien im Land und neben dem Akademischen das einzige, an dem Altgriechisch unterrichtet wird) startet man ab dem Schuljahr 2024/25 dazu ein wirtschaftskundliches Realgymnasium mit den Inhalten Digitales, Umwelt und Wirtschaft (D. U. W.).