Nähen, Putzen, Kinder hüten: Neun Frauen bei klassischen Hausarbeiten zeigt ein Relief an der Fassade der HLW Schrödinger. Es stammt vom Grazer Künstler Erich Unterweger und aus den 1960er Jahren - also einer Zeit, in der Schule noch "Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe" hieß. "Wir sind stolz auf unsere Schulgeschichte und schätzen diese sehr, aber wir Schülerinnen und Schüler wussten auch, dass es an der Zeit war, die Wand zu erneuern und mit zeitgenössischer Kunst zu ergänzen, um die Qualitäten einer berufsbildenden Schule widerzuspiegeln", schreibt Lisa-Marie Kriegler stellvertretend für das Projektteam der Schülerinnen und Schüler.