In diesen Tagen hat man das Gefühl, allerhand Neuerungen im Handel und in der Gastronomie im Grazer Zentrum zu versäumen - kommt man nur einen Tag lang nicht in die Innenstadt. Und leider reiht sich nun ein weiterer Abschied unter den jüngsten Umbrüchen und angekündigten Sperrstunden ein: Denn überraschenderweise wurde die Backwerk-Filiale beim Grazer Hauptplatz geschlossen. "Sie können unsere Köstlichkeiten weiterhin in unserem Backwerk am Jakominiplatz kaufen", heißt es in einem Aushang an der Tür.