QR-Code bei Waren und 5-Kilo-Packungen: Das steckt hinter "MeinBioMarkt"

In der Grazer Elisabethstraße eröffnet am 6. Oktober "MeinBioMarkt", der erste in Österreich. Hinter dem neuen Franchise-Konzept stehen Biogast und die Kastner-Gruppe aus Zwettl. Was der Supermarkt bietet.