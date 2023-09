"Plötzlich hat es geknallt, wir waren in einer Schockstarre. Dann haben wir gesehen, dass jemand in unsere Richtung geschossen hat", erzählt eine Frau aus Hart bei Graz. Was war passiert? Am Donnerstag gegen 18 Uhr war die 28-jährige Frau mit ihrer 53-jährigen Mutter und ihren beiden angeleinten Berner Sennenhunden in Hart bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) in der Nähe der "Reintal Ranch" spazieren. Dann gab ein Mann mit einer Langwaffe einen Schuss ab.