Der Start scheint gerade beim jungen Zielpublikum geglückt zu sein: Jedenfalls wird das nagelneue Geschäft in der Grazer Murgasse, quasi direkt zwischen Hauptplatz und Hauptbrücke (Erzherzog-Johann-Brücke), von vielen Neugierigen frequentiert. Tatsächlich sorgt der begehbare "E-Kiosk" für Aufsehen: Verschiedenste Produkte, von Getränken über Sandwiches bis zu Süßigkeiten und Salzgebäck, werden stylisch hinter gläsernen "Schließfächern" angeboten – bestellt und bezahlt werden sie an zwei zentralen Terminals. Oder dank QR-Code am Handy. Hinzu kommen lockere Werbesprüche, die an dramatische Coronazeiten und die heute legendäre Aussage des Ex-Bundeskanzlers erinnern.