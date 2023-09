Zweite Auflage für den "Tag der Lehrberufe" am Grazer Hauptplatz

An 27 Stationen können Jugendliche am 6. Oktober in Lehrberufe hineinschnuppern und sich in Sachen Lehre schlau machen. Die Termine für Schulen sind ausgebucht, Familien steht das Angebot am Nachmittag offen.