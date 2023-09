Der Bau von "Jakomini Verde" schreitet voran: Unter diesem Titel werden auf dem Areal der früheren Kirchnerkaserne in Graz 650 Wohnungen (davon 80 für den Gemeindebau) genauso realisiert wie Tiefgaragen und öffentliche Grünflächen. Dabei wird nicht nur auf den Grundstücken selbst in die Hände gespuckt, sondern auch auf den Straßen rundum: So wurde die Kasernstraße bereits fleißig auf Vordermann gebracht. Unter anderem mithilfe von Beton und weißer Farbe – was im Zusammenspiel in einem Detail kurios aussieht.