Auch wenn es die Tankstellenbetreiber offen kommunizieren (per Aushang neben den Automaten genauso wie auf ihren Homepages) und die Kleine Zeitung bereits darüber berichtete - bis heute wissen viele Autolenker nicht, dass an Tankautomaten ein gewisser Geldbetrag des Kunden zwar nicht abgebucht, aber "reserviert" wird. Der Hintergrund: Da sich der Kunde an der Zapfstelle ganz allein bedient, müssen die Tankstellenbetreiber sicherstellen, dass die Tankfüllung auch tatsächlich bezahlt werden kann. „Die Wurstsemmel, die ich nicht bezahlen kann, kann ich locker wieder zurückgeben. Eine Tankfüllung eher nicht“, meinte Harald Pfleger, Fachgruppenobmann in der Wirtschaftskammer und selbst Besitzer einer Tankstelle, im Jahr 2019 zur Kleinen Zeitung.