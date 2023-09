Einen Neustart legt am Samstag das Stockwerk hin: Nach der Insolvenz des letzten Betreibers hat der Verein Stockwerkjazz, der seine Konzerte hier veranstaltet, den Sommer über an einem Comeback gearbeitet. Es ist gelungen, die Einrichtung aus der Konkursmasse herauszukaufen und den günstigen Mietvertrag der Grawe aufrechtzuerhalten – „Da hat uns Stadtrat Günter Riegler sehr unterstützt“, will sich Otmar Klammer bedanken.

Wenn man am Samstag mit dem Tomorrow Trio in eine neue Saison startet, gibt es hoffentlich zugleich auch einen neuen Betreiber: Es handelt sich um einen Gastronomen aus dem Grazer Norden, der sich erst noch einen Überblick verschaffen will, bevor er auch offiziell loslegt. Als Partner mit einsteigen will auch noch ein Grazer Arzt und Jazz-Fan.

Für alle, die es nicht mehr erwarten können: Geöffnet ist am Samstag ab 18 Uhr, ab Oktober dann hoffentlich auch regulär.