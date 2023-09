Gegen 13 Uhr brach am Freitagnachmittag ein Feuer in einem Zweifamilienhaus in einem Wohngebiet in Graz St. Peter aus. Bewohnt von einem Ehepaar und einer 77-jährigen Frau. Das Ehepaar, das den ersten Stock bewohnte, konnte mit der Hilfe eines Nachbarn das Haus noch rechtzeitig verlassen. Sie blieben unverletzt. Kurz darauf stand das Haus in Vollbrand. Wie berichtet wurde von der Berufsfeuerwehr Graz im Zuge des Löscheinsatzes ein weiblicher Leichnam im Erdgeschoss aufgefunden, dabei handelte es sich um die 77-jährige Hausbewohnerin.

Brandursache ermittelt

Nachdem der Brand von der Berufsfeuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnte, begannen Brandermittler des Landeskriminalamtes Steiermark gemeinsam mit einem Sachverständigen vor Ort mit der Brandursachenermittlung.

Der Brand im Erdgeschoss dürfte aufgrund des unsachgemäßen Umgangs mit Rauchware (wie etwa Tabakwaren oder Zigaretten) im Bereich der Küche ausgebrochen sein. Das Wohnhaus wurde durch den Brand schwer in Mitleidenschaft gezogen und ist nicht mehr bewohnbar.