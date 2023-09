Freitag, 15. September, kurz nach 13 Uhr: Ein Rundgang durch die Grazer Innenstadt führt nicht nur an den ersten Aufbauten für das Aufsteirern-Fest am Wochenende vorbei - sondern auch an den Maroni-Standeln, die traditionellerweise passend zum Volkskulturfest in die neue Saison starten. Und tatsächlich brennt bei den meisten grünen Hütten schon Licht wie Feuer, werden bereits fleißig Stanitzeln gefüllt.