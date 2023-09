Was sich schon abgezeichnet hat, bestätigt nun Robert Grossauer der Kleinen Zeitung: „Ja, in Absprache mit der Brau-Union werde ich Stand heute den Biergarten in Puntigam auch 2024 betreiben“. Der relativierende Einschub in der Mitte des Satzes kommt nicht von ungefähr: Wie berichtet, hat die Brau-Union ihre Abriss- und Neubaupläne verschoben – und ist nach der starken Resonanz „vieler Liebhaber des Brauhauses“ nun bereit, dieses zu verkaufen. Unter der Bedingung, dass es renoviert und reanimiert wird.