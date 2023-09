Die Polizei bittet um Hinweise: Am Freitagvormittag wurden einem Zusteller von unbekannten Tätern Postsendungen aus der Tasche gestohlen. Diese hatte er zwischen 9.05 und 9.20 Uhr auf dem Fahrrad gelassen, das er im Bereich der Wienerstraße und Bienengasse (Graz-Lend) unbeaufsichtigt abgestellt hatte, während er dort mit dem Zustellen beschäftigt war. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.

Möglicherweise haben Zeugen eine verdächtige Person beim Hantieren am auffälligen Fahrrad bzw. beim Diebstahl beobachtet, hieß es am Montag seitens der Landespolizeidirektion. Diesbezügliche Hinweise kann man an die Polizeiinspektion Graz-Lend (Tel. 059133/6587) geben.