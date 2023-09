Es gehört in Graz zum Fixpunkt im Festkalender, nicht erst, seit Elke Kahr den Bürgermeistersessel in der Stadt erobert hat: das Volkshausfest der KPÖ, das jedes Jahr am letzten Samstag in den Sommerferien gefeiert wird. "Eine Partei muss ein guter Gastgeber sein", sagt Kahr immer wieder - und das beherzigt die KPÖ.