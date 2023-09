Ihren Einstiegsbahnhof oder einen Bahnhof, den sie häufig benutzen, haben 11.700 Fahrgäste kürzlich beim großen Bahnhofstest des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) bewertet. In zwölf Kategorien – von der Erreichbarkeit bis zur Barrierefreiheit und Sauberkeit – wurden dabei Noten vergeben.

Graz bei Landeshauptstadtbahnhöfen auf Platz drei

Mit dem Siegertitel bei den großen Landeshauptstadtbahnhöfen darf sich in diesem Ranking der Wiener Westbahnhof schmücken, auf Platz zwei landete der Hauptbahnhof St. Pölten. Für den Grazer Hauptbahnhof war bei dem österreichweiten Voting der dritte Platz drin. Schlusslicht in diesem Ranking ist wie bereits in den letzten Jahren der Hauptbahhof Bregenz.

Steirische Top-Ten-Plätze bei den kleineren Bahnhöfen

Bewertet wurden auch die Standorte außerhalb der Landeshauptstädte. Hier ging der Sieg nach Baden (Niederösterreich) vor Lienz (Tirol) und Rankweil (Vorarlberg). Die ersten steirischen Bahnhöfe in diesem Ranking: Kapfenberg und Leoben ex aequo auf Platz 4. Bei den kleinen Bahnhöfen landeten folgende steirische Bahnhöfe in den Top Ten: Frohnleiten, Judenburg, Bruck an der Mur und Köflach.

Schönste Bahnhöfe

Gewählt wurden darüber hinaus die schönsten Bahnhöfe. Hier schnitten der Wiener Hauptbahnhof und Feldkirch (Vorarlberg) am besten ab. Für den Grazer Hauptbahnhof reichte es in dieser Kategorie für den dritten Platz.