Am Grazer Schönaugürtel, gleich neben dem Billa und in Rufweite zum Augartenbad, wurde vor Kurzem das neue Studentenheim „Lumis“ fertiggestellt. In Sachen Ausstattung spielt es alle Stückeln: Tiefgarage, Fitness- und Yogabereich, „Cinemalounge“, Co-Working-Räume und vieles mehr. Ab 539 Euro pro Monat sind Studentinnen und Studenten dabei – für ein Appartement mit 18 m² Wohnfläche, eigenem Bad und „Kitchenette“, wie die Mini-Küchenzeile heißt. Jedenfalls für eine Person.

Denn aus der Vorliebe für eine klassische Studenten-WG ist seit grundsätzlich der Trend geworden, den eigenen Bereich mit niemandem teilen zu müssen, wissen die Heimbetreiber – verstärkt durch die Pandemie. Das bestätigt auch Doris Peitler von den WIST-Studierendenheimen. Zugleich betont sie, dass aus Kostengründen viele Studierende auch nach Doppelzimmern mit zwei Einzelbetten als günstigste Variante nachfragen, „was auf die Teuerungen zurückzuführen ist“, so Peitler.