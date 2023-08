Rein sportlich gilt der Fokus beim SK Sturm dem Duell gegen PSV Eindhoven: Am heutigen Dienstag und beim Rückspiel in einer Woche in Graz gilt es, die erste Hürde auf dem Weg zur Champions-League-Hymne zu meistern. Doch bei diesem Blick nach vorne sind am Montag dunkle Wolken am Horizont aufgetaucht: Wie berichtet, darf laut UEFA in der Merkur-Arena in Graz kein Champions-League-Spiel ausgerichtet werden, da Auflagen in puncto Sicherheit und TV-Anstalten nicht erfüllt seien. Genau davor habe man lange gewarnt, so ein verärgerter Sturm-Präsident Christian Jauk. Und er ergänzt: "Die Blamage für die Sportstadt Graz ist perfekt."