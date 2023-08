Auch wenn Graz beim Hochwasser einigermaßen glimpflich davongekommen ist, waren die Abgänge Roseggerkai (Augartenbrücke) und Kaiser-Franz-Josef-Kai (Gründerzeitabgang) zur Murpromenade noch bis Donnerstag gesperrt. Da das Hochwasser der Mur langsam, aber kontinuierlich sinkt, wurde die Muruferpromenade mit Donnerstag, 12 Uhr, wieder geöffnet, wie die Stadt Graz bekanntgab. Dennoch rät man aber nach wie vor zur Vorsicht, wenn man die Spazierwege entlang der Mur benutzt.

Einige Bereiche waren am Wochenende gesperrt werden, da bis Samstagabend Wasserstand der Mur weiter angestiegen war. Am Wochenende waren folgende Abschnitte betroffen, in denen Betreten und Aufenthalt behördlich untersagt war:

Radweg am rechten Murufer zwischen Exerzierplatzstraße und Höhe Pongratz-Moore-Steg

Radweg bei der Kalvarienbrücke (rechtes und linkes Murufer)

Radweg Elise-Steininger-Steg (linkes Murufer)

Radunterführungen bei der Berta-von-Suttner-Brücke (linkes

Murufer) und Eisenbahnbrücke (rechtes Murufer)

Puchsteg

Puchsteg Beide Radunterführungen bei der Puntigamer Brücke

Gasrohrsteg

Gasrohrsteg Radunterführungen bei der Autobahn (rechtes und linkes Murufer)

Fotos vom Wochenende:

Durch die Regenfälle der letzten Tage und damit erhöhte Wassermassen hatte sich auch die Fließgeschwindigkeit erhöht. "Wir bitten Sie darum um besondere Vorsicht in der Nähe von Fließgewässern. Meiden Sie diese derzeit, wenn möglich", hieß es seitens der Stadt Graz.

Der "Citypeach" wurde ebenfalls geschlossen: "Wir werden vorerst geschlossen bleiben und die kommende Woche den Schaden begutachten", schreibt das Betreiberteam in den sozialen Medien. Bis zur Wiedereröffnung dürfte es aber nicht mehr lange dauern: "Reopening soon", hieß es am Mittwoch in einer Instagram-Story.

Fotos der Schäden aus Graz und Umgebung vom Freitag und Samstag: