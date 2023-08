Mitnaschen am Hype um Kryptowährungen und der dahinterliegenden Blockchain-Technologie: Das war die Idee hinter der Firma F. (vollständiger Name der Redaktion bekannt, aus rechtlichen Gründen aber nicht ausgeschrieben). Die Gesellschafter sammelten Gelder von Investoren wie Privatpersonen ein, mit dem Versprechen, es in der Krypto-Welt gewinnbringend zu veranlagen.