Je näher die Straßenbahn dem Ziel kommt, desto mehr Jugendliche nimmt sie auf. Am Hauptbahnhof steigen die Letzten zu. Sie klatschen einander ab. Bis zur Endstation "Reininghauspark" machen die zehn Burschen in der Bim laut auf sich aufmerksam. Einer tritt dem anderen in den Bauch, ein anderer spuckt grundlos auf den Boden. Bis auf den Speichel sind bis zum Ausstieg zumindest die Differenzen beseitigt.