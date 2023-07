Schon der Start in die Freibadsaison war heuer kein Anlass zum Jubeln. In der Auster konnte man ab 1. Mai auch im Freien planschen. Die Temperaturen waren allerdings wenig sommerlich. Die große Saisoneröffnung an den übrigen Standorten fiel zu Christi Himmelfahrt buchstäblich ins Wasser. Erst mit 26. Mai hatten schließlich alle Bäder geöffnet. „Wir haben heuer im Durchschnitt um acht Tage später aufgesperrt“, erklärt Michael Krainer, bei der Holding Graz für die Freizeitbetriebe zuständig.