s sind die unzähligen Rosenarten, die sich meterhoch emporranken, die große Sammlung von Magnolien- und Ahornarten, sowie die Wunder der Tierwelt vom Wiedehopf bis zur Würfelnatter, die Katharina Tripold-Kotzmuth zum Schwärmen bringen. All das ist in Giovannis Garden zu finden, ihrem zwei Hektar große Landschaftsgarten am Grazer Messendorfberg in St. Peter. „Es wäre schön, wenn ich den Garten allen Grazern zur Verfügung stellen könnte“, seufzt die Gärtnerin aus Leidenschaft. Hoffnungen, die Stadt Graz könnte ihr dabei unter die Arme greifen, haben sich zerschlagen. Der Garten bleibt bis auf Weiteres geschlossen.