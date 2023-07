Die Debatten werden nicht abreißen, geht es doch derzeit in Graz bei strittigen Bauthemen Schlag auf Schlag: Eben noch ließ die jüngste Änderung im Stadtentwicklungskonzept die Wogen hochgehen – während Kritiker gar ein "Geschenk für Investoren" orten, beruhigt man im Rathaus und spricht von einem "Sturm im Wasserglas" (wir berichteten). Am Dienstag legt man nun seitens der Koalition aus KPÖ, Grünen sowie SPÖ nach und kündigt für Donnerstag den Beschluss eines "Grünflächenfaktors mit Baumbonus" an. Dahinter versteckt sich nicht weniger als die verpflichtende Vorgabe, wie viel von der Gesamtfläche bei Bauprojekten künftig unversiegelt bleiben soll.