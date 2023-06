Die ersten Daten der Messstation am Lendplatz sind quasi noch inoffiziell, geben aber bereits die Richtung vor, in die es gehen wird: In der verbauten und stark versiegelten Innenstadt ist es deutlich wärmer als etwa beim Flughafen oder der Uni Graz. Das war immer schon spürbar, jetzt ist es auch mess- und nachweisbar. Am Beispiel des verregneten Mai: Da wurde bei der Uni Graz als Höchsttemperatur im Tagesmittel 19,1 Grad gemessen, am Lendplatz 19,8 Grad. Und die heißen Tage derzeit werden den Unterschied noch markanter werden lassen.