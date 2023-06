Am Fronleichnamstag gegen 14.10 Uhr ereignete sich am Verschiebebahnhof in der Grazer Plabutscherstraße ein schwerer Unfall. Zwei Burschen im Alter von 13 und 14 Jahren betraten unbefugt die Nebengleise, der ältere der beiden, ein in Graz lebender Rumäne, kletterte auf einen stehenden Waggon, um Graffiti zu sprühen.

Oben angekommen erlitt der 14-Jährige plötzlich einen Stromschlag von der Hochspannungsleitung und stürzte zu Boden, wie der jüngere Freund der Polizei berichtete - er wurde Zeuge des Unfalls. Polizei, Rettung und Notarzt versorgten den 14-Jährigen, er wurde in die Kinderchirurgie des LKH Graz eingeliefert. Sein Zustand ist kritisch.