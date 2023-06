„Die Leute im Dorf haben die Fenster schön mit Blumen geschmückt, die Blasmusikkapelle spielt, alle haben das gefeiert, auch die Familien, die mit der Kirche sonst nichts am Hut haben“, erinnert sich die Grazerin Alice Pietsch an Fronleichnamsprozessionen in ihrer Kindheit am Land. Die aus dem Mühlviertel stammende Elisabeth Urbanek war als Kind beeindruckt: „Wow, die gehen mit einem Teppich aus der Kirche raus, so kann man auch einen Gottesdienst feiern?“ Um diesen „Teppich“, die Prozessionsfahne, geht es auch heute.