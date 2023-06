"Vor dieser Ankündigung haben wir uns immer schon gefürchtet, aber jetzt ist es plötzlich traurige Gewissheit", heißt es in einem Posting auf Facebook: Darin kündigt das Team des Guest Room die Schließung an. Acht Jahre lang war der kleine Club in der Beethovenstraße im Univiertel eine der ganz wenigen Anlaufstellen für Fans von Indierock & Co. - sogar der Name "Guest Room" stammt von einem Songtitel von The National.

Das Konzept sei allerdings nach der Pandemie nicht mehr so gut gelaufen wie davor, sagt Lukas Mosler: "Wir haben schon nach dem ersten Lockdown überlegt aufzuhören, dann lief es aber vorübergehend richtig gut." Leider nur vorübergehend: Nach dem zweiten Lockdown seien sogar frühere Stammgäste nur noch sporadisch vorbeigekommen. Auch andere Faktoren wie die Mietpreis-Erhöhung und die Teuerung würden eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen.

Noch soll aber "die Vorfreude auf einen legendären Juni im Vordergrund stehen", wie es im Posting heißt. Das Team - das ja übrigens auch die "Speis im Lendhafen" betreibt - arbeitet gerade an einem Programm mit Abschieds-Highlights wie einem Cover-Konzert mit Grazer Musikerinnen und Musikern. "Auch wenn uns der Gedanke an das Aufgeben dieses kleinen Lebenstraums natürlich unfassbar schwer fällt …", heißt es.

Mit den Sommerferien wird man endgültig zusperren. Das Lokal ist ab Mitte Juli dann zu haben: Falls noch jemand Interesse an der Fortführung der Lokalität hat, kann er oder sie ein Mail an info@guestroom.at schreiben.

Auch Unialm geschlossen

Auch ein weiteres Lokal ganz in der Nähe ist derzeit zu haben: Die Unialm, der zweitgrößte Club im Univiertel, hat Mitte April für immer zugesperrt - und das nach nur eineinhalb Jahren. Grund sind freilich auch hier die Folgen der Pandemie: Die Studierenden blieben trotz Pflichtanwesenheit fern, die Weiterführung des Clubs rentierte sich wirtschaftlich nicht.

Nun suchen die Betreiber Willi Kubaner und Martin Fritz einen Nachmieter - das 440 m² große Lokal mit Top-Lage, auf zwei Floors und mit voll ausgestatteten Bars, Sound- und Lichtsystem, sei "sehr günstig" zu haben. Mit einem Mail an office@unialm-graz.at gibt es mehr Infos dazu.