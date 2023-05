Meterhohe Flammen schlagen aus einem brennenden Auto: Aufsehenerregende Szenen spielten sich Freitagfrüh im Grazer Zentrum ab. Gegen 8 Uhr früh stand ein Pkw auf dem Glacis neben dem Stadtpark in Vollbrand – vermutlich ausgelöst durch einen technischen Defekt. Wie die Polizei der Kleinen Zeitung bestätigt, war der Lenker - ein Serbe, der in Deutschland wohnt – gerade vom Kaiser-Josef-Platz kommend in Richtung Geidorfplatz unterwegs, "als er schon nach wenigen Metern Rauch bemerkte, der aus der Motorhaube aufstieg".

Wenig später dürfte er hektisch das Auto abgestellt und ins Freie geflüchtet sein: Denn wie Fotos und Videos des Kollektivs "Graz Wellness" zeigen, brannte der Wagen völlig aus – obwohl die alarmierte Berufsfeuerwehr rasch zur Stelle war. Nach ersten Informationen wurde zum Glück niemand verletzt.