'Tschuldigung, aber das Anliegen, welches Magdalena Sorger vorsichtig formuliert, erfüllen wir beinhart nicht. Ob es möglich wäre... am Ende dieses Artikels...? Nein, von der Wertigkeit her bringen wir den gewünschten Satz gleich am Anfang: „Ich bin unheimlich dankbar und stolz auf die Mama, was sie alles geschafft hat!“ Passend dazu kommen diese Zeilen quasi verpackt und mit Schleife daher: Sie sind eine Überraschung für Mutter Gudrun Sorger, die in der Familie einmal den Wunsch nach einem Bericht über ihre Trafik anklingen ließ. Vorsichtig.