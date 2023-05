Es gibt sie wahlweise in Blau oder Orange gehalten. Und einmal ist darauf ein schmunzelnder junger Mann zu sehen, einmal eine ältere Dame - beide mit einem Skateboard in den Händen. Denn genau um dieses Brett mit Rollen, welches in den 1950er-Jahren in den USA erfunden wurde, drehen sich mehr als 70 Jahre später die frisch affichierten Plakate der Stadt Graz auf dem Kaiser-Josef-Platz. "Eat.Skate.Respect" heißt es auf der Litfaßsäule vor der Kirche - und dass Skaten von Montag bis Samstag von 14 bis 21 Uhr "okay" sei - an Sonn- und Feiertagen hingegen nicht.