Vorsichtig, fast schüchtern nähert er sich dem Anmeldetisch beim Grazer Jakominiplatz. Und auch gegenüber der Kleinen Zeitung bleibt der 88-Jährige, der damit eine 72-jährige Dame als ältester Teilnehmer der Speeddating-Bim quasi überholt, zurückhaltend. Ein Foto? "Nein, muss nicht sein", lächelt er. Und seinen Namen brauche auch niemand zu lesen – jedenfalls nicht hier an dieser Stelle. Jener Dame, die er im Rahmen der ungewöhnlichen Aktion im Idealfall kennenlernt, werde er seinen Namen natürlich verraten. Vor zwölf Jahren sei seine Frau verstorben. "Ich hab mir gedacht, einen Versuch ist so eine Aktion wert. Weil es ist ja gar nicht so einfach in meinem Alter. Viele fürchten sich, ob ich gleich einen Schlaganfall krieg", lacht er.