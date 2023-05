Wieder ein Dooring-Unfall in Graz: Eine Radfahrerin in der Klosterwiesgasse wurde schwer verletzt, als ein Autofahrer unmittelbar vor ihr seine Autotür öffnete. Die Polizei gibt Tipps, wie solche Unfälle zu vermeiden sind.

Radfahrerin (60) krachte in plötzlich geöffnete Autotür

Die 60-Jährige radelte die Klosterwiesgasse stadteinwärts, als ihre Fahrt abrupt gestoppt wurde: Ein 39-Jähriger hatte seinen Pkw in der Kurzparkzone parallel zur Fahrbahn geparkt und laut Polizei ohne zu schauen seine Fahrertür geöffnet – just in dem Moment, als die Radfahrerin vorbeifahren wollte.