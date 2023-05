Zum Auftakt ihrer aktuellen Bergbauerntour, die sie bis zum Jahresende durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führt, füllte Melissa Naschenweng vor einigen Wochen die Grazer Stadthalle. Kürzlich wurde sie zum vierten Mal in der Kategorie Schlager/Volksmusik mit einem Amadeus-Award ausgezeichnet. Andreas Gabalier begeisterte im Vorjahr beim bisher größten Konzert seiner Karriere 95.000 Besucher in München. Hubert von Goisern spielt im Sommer gleich vier Mal hintereinander am Grazer Karmeliterplatz auf. Ein Abend mit dem Herbert Pixner Projekt steht im August zwei Mal in den Kasematten am Grazer Schloßberg auf dem Programm. Was die so unterschiedlichen Musiker gemeinsam haben: Sie stehen mit einer Steirischen Harmonika auf der Bühne.