Es hat etwas gedauert, doch jetzt ist alles fix: Von 7. bis 11. Juni geht in Graz das Springfestival in eine neue Runde. Und auch diesmal hat man sich nach Fatboy Slim einen Superstar für ein Kasematten-Konzert angeln können: Der Berliner Techno-Produzent Fritz Kalkbrenner wird ein "Feiertags-Open Air" am Schloßberg spielen. Kalkbrenner – er hat mit Paul einen mindestens ebenso bekannten Techno-Produzenten als Bruder – ist bekannt für einen "warmen" Electro-Sound, der zu Hause genauso gut funktioniert wie in den Clubs. Was seine Fans in Graz angeht, hat Kalkbrenner einiges nachzuholen: Seine letzten Auftritte in Graz sind schon gut zehn Jahre her, zuletzt wäre er im Line-up für zwei Festivals gestanden, die leider nicht zustande kamen – "Nuke" 2016 und "City of Sound" 2020.

Volles Programm im Dom & Co. – und Gratiskonzerte am Mariahilferplatz

Außerdem im Line-up des Springfestivals 2023: Der bulgarische Techno-Produzent und DJ KiNK eröffnet gemeinsam mit der Domnacht das lang erwartete Springfestival Graz 2023 im "Rave Cave" Dom im Berg. Das britische Duo Hybrid Minds feat. Tempza, bekannt für energiegeladenen, melodisch-rhythmischen Liquid Drum & Bass, bestreitet den bereits traditionellen "Freitag-Nacht-DnB Showdown". Der Franzose Kevin Rodrigues aka Worakls, der schon sehr lange auf der Wunschliste des Spring-Teams stand, kommt nun endlich: Im Dom im Berg spielt er ein Konzert zwischen Minimal Techno, Tech House und Deep House – und mit Livevioline. Die schwedische Techno-Queen Ida Engberg, bekannt u. a. von einer Kollaboration mit Björk, feiert ihre Steiermark-Premiere. Und nach Auftritten von Patrick Mason, JPatterson und Klangphonics gibt es auch heuer wieder eine Closingparty auf den Kasematten mit Mollono.Bass – "seit acht Jahren unser geliebter Closing-Zeremonienmeister beim Springfestival", wie das Veranstalterteam verrät.

Die Closingparty wird bei freiem Eintritt gefeiert, wie auch die Gratiskonzerte am Mariahilferplatz, die heuer wieder anstehen – etwa mit Kreiml & Samurai, die parallel zu ihrer ausverkauften Tour zum Springfestival kommen.

Poetry-Slam mit Gehörlosen, stotternder Wortakrobat

Ein Schwerpunkt, den man schon seit einigen Jahren mit Erfolg setzt, ist die Inklusion – und so wird es auch heuer ein niederschwelliges Programm zum Thema geben. Neben Workshops zu verschiedenen Themen soll der zwischenmenschliche Austausch Inhalt des Festivals sein. An einem bilingualen Poetry-Slam nehmen gehörlose und hörende Künstlerinnen und Künstler teil, und der stotternde Wortakrobat Kai Bosch aus Deutschland gibt einen Workshop zu Poetry-Slam und Kreativem Schreiben im Zuge der Electronic Lessons.