Er ist eröffnet: Der Schlagergarten Gloria im Grazer Volksgarten und damit auch inoffiziell der Lendwirbel, das kleine große Nachbarschaftsfest in 8020. Die Freunde des Schlagers füllen seit Sonntagmittag den Volksgarten - und das, obwohl Michael Ostrowski und Simon Schwarz in ihrer Ankündigung so ziemlich alles falsch angesagt haben: