"Dass in Andritz mehrere Millionen in den Hochwasserschutz investiert wurden, ist äußert begrüßenswert. Allerdings gibt es in Gösting gleich zwei Gebiete, die regelmäßig von extremen Überschwemmungen betroffen sind. Dort wurde wenig bis gar kein Geld in den Hochwasserschutz gesteckt", merkte Alexis Pascuttini (KFG) kritisch an, als kürzlich am Gabriachbach in Andritz wieder ein Großprojekt aus dem "Sachprogramm Grazer Bäche" abgeschlossen wurden. Wiederholt hat er die unbefriedigende Situation am Thaler Bach, aber auch in Raach im zum Thema gemacht, auch diese Woche meldete er sich in der Sache im Gemeinderat zu Wort. "Für Graz-Gösting ist weitherin kein Hochwasserschutz in Sicht", so Pascuttini.