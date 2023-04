Für eine Weihnachtsfeier mit allen Mitgliedern wird der Platz wohl eher nicht reichen, da könnte es angesichts von mehr als 100.000 Personen ein wenig eng werden. Doch die neue Zentrale des Alpenvereines ist ohnehin nicht für ein großes Treffen gedacht, sondern als Anlaufstelle und neue Heimat für steirische Bergfexe: Sie wird in der Grazer Annenstraße entstehen. Und zwar in jenem Gebäude an der Ecke zur Vorbeckgasse, das einst von einer Bank genutzt wurde und seither seit vielen Jahren schon leer steht. Wie die Kleine Zeitung kürzlich berichtete, wird das Haus derzeit aber umfassend saniert - am Freitag gab man nun bekannt, wie das Parterre künftig genutzt wird.