Freitag, 7.30 Uhr früh: Vorübergehend geht in Graz in der Parkstraße, der Maria-Theresia-Allee, der Heinrichstraße und der Glacisstraße nichts mehr – jedenfalls nicht auf vier Rädern. Wie schon an allen Tagen in dieser Woche zuvor blockierten Mitglieder der „Letzten Generation“ auch am Freitag den Grazer Frühverkehr. „Mit Erfolg“: Es staute auf sämtlichen Straßen in der Innenstadt, wie das Antenne-Steiermark-Verkehrsservice berichtete.

Welche beiden Hauptziele diese und andere Mitglieder der „Letzten Generation“ verfolgen, ist bekannt: „Tempo 100km/h auf der Autobahn spart Öl, Gas und Kosten. Tempo 100km/h sorgt gleichzeitig für weniger Lärm, Feinstaub und Unfälle“, ist eine der beiden Forderungen, welche den aus ihrer Sicht verheerenden Auswirkungen des Klimawandels unmittelbar entgegenwirken könnte. Außerdem fordern sie ein Ende von Bohrungen für Öl- und Gasprojekte. Eher im Verborgenen blieben indes jene 16 Spielregeln, die sich die Klimaaktivisten intern selbst auferlegt haben – und nach denen sie bei den Blockaden vorgehen. Dieser "Protestkonsens" umfasst laut der Auflistung auf ihrer Homepage diese Punkte:

1.) Wir verhalten uns auch bei Protesten entsprechend unserer Werte.

2.) Wir sind absolut gewaltfrei in unseren Handlungen und bemühen uns auch in unserer Sprache um Gewaltfreiheit. Wir beleidigen niemanden. Das gilt sowohl untereinander als auch im Kontakt mit der Öffentlichkeit, der Polizei und allen anderen Menschen.

3.) Wir tolerieren keine Form von diskriminierenden Äußerungen oder Verhalten.

4.) Wir bereiten uns auf unsere Proteste gründlich und gewissenhaft vor. Dazu gehört die Teilnahme an einem intensiven Protest-Training.

5.) Wir achten auf die Sicherheit aller Beteiligten und greifen niemals in flüssigen Verkehr ein. Unsere Blockadestellen sind mit Bedacht gewählt und gut einsehbar.

6.) Wir achten darauf, dass wir immer eine Rettungsgasse bilden können – besonders wichtig, wenn Menschen sich festkleben. Einsatzfahrzeuge werden durchgelassen, ebenso Menschen in nachvollziehbaren, dringenden Notlagen. Wir stören den Alltag, nicht Menschen in Not.

7.) Wir führen keine Proteste unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen durch. Wir führen bei unseren Protesten weder Alkohol noch Drogen mit uns.

8.) Die Beteiligung an Protesten basiert auf absoluter Freiwilligkeit. Niemand soll sich gezwungen fühlen, in einen Protest gehen zu müssen. Jede:r kann jederzeit eine Aktion verlassen. Dies ist der Bezugsgruppe deutlich zu kommunizieren.

9.) Wir achten aufeinander. Wir kennen innerhalb der Bezugsgruppe unsere Limits, wissen von Krankeiten und Ängsten und nehmen Rücksicht auf unsere Bedürfnisse.

10.) Wir sind bereit, alle Konsequenzen unseres Handelns in Kauf zu nehmen. Das befreit uns davon, uns von staatlicher Repression einschüchtern zu lassen. Wir lassen uns unseren Willen zum Widerstand nicht brechen.

11.) Wir fokussieren uns in unserer Außenkommunikation auf unsere zentrale Forderung. Nur so können wir den nötigen Druck für deren Umsetzung aufbauen.

12.) Uns ist bewusst, dass wir in der Öffentlichkeit stehen und dass unsere Worte von Politik und Medien gegen uns verwendet werden können. Deshalb sind wir bedacht darauf, was wir nach Außen tragen und wie wir uns verhalten.

13.) Wir fotografieren und filmen unsere Proteste und stehen mit unserem Gesicht zu dem, was wir tun. Wir wahren die Persönlichkeitsrechte von Drittpersonen, indem wir versuchen so gut wie möglich deren Gesichter und sichtbare Nummerntafeln vor einer Veröffentlichung unkenntlich machen.

14.) Wir verbleiben an unserem Protestort und verlassen diesen nicht freiwillig, wenn wir von der Polizei oder anderen dazu aufgefordert werden. Wer sich damit unwohl fühlt, kann für sich persönlich in der Situation eine andere Entscheidung treffen.

15.) Wir nehmen die Coronavirus-Pandemie ernst. Wir bleiben zuhause, wenn wir uns krank fühlen und/oder positiv getestet wurden, und orientieren uns an den lokalen Corona-Vorschriften. Innerhalb jeder Bezugsgruppe können weitere Regeln vereinbart werden, damit sich alle sicher fühlen.

16.) Es ist nicht Teil unserer Strategie, Menschen anzuzeigen, auch wenn uns Gewalt angetan wird. Wer individuell juristisch gegen erlebte Gewalt vorgehen will, kann dabei rechtliche Unterstützung erhalten.