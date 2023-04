Es sind Umbrüche, die an intimsten Orten stattfinden, und doch für alle sichtbar; nach Beschwerden von Betroffenen – doch meist, um prophylaktisch tätig zu werden. Also gibt es schon 62 „All-Gender-Toiletten“ am Campus der Med Uni Graz, 39 an den FH-Standorten, die TU hat zwölf Stück, die Uni Graz fünf Klos für alle. Eine Welt, die zuletzt mehrfach aus den Angeln gehoben wurde, verliert auch gesellschaftliche Rahmen – und bietet plötzlich nicht nur Begriffe wie „nicht-binär“ (die Person akzeptiert die herkömmliche Geschlechterteilung nicht), sondern eben auch Klos für alle.