Die Grazer Kunden, welche man in einem Schreiben informierte, hörten das Quietschen sehr wohl – für viele andere, die plötzlich vor dem leer geräumten Geschäft von "Eddi Bike" in der Jakoministraße stehen, kam die Notbremsung überraschend. Und gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt auch Stephan Ziegler, dass man nicht bloß an einen anderen Standort übersiedelt sei – sondern Graz überhaupt verlässt. "Eddi Bike" konzentriere sich auf den Ursprungsmarkt Wien, so Ziegler.