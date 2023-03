Autos, die am Radweg parken, über die ganze Wiese verstreuter Müll und Feuerstellen, wo sie gar nicht erlaubt sind. Dazu laute Partys und stinkender Rauch bis spät in die Nacht. Manche Anrainer zeichnen ein dramatisches Bild vom Grillplatz auf den Grazer Auwiesen. Fakt ist: Die Grillwiese ist extrem beliebt, auch, weil sie neben Kalkleiten der einzige öffentliche Ort ist, an dem man das Grillen erlaubt hat. Daher sehen es Grillfans auch eher als einen “Ort der Integration”.