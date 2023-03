"Vorhang auf für die 1. Bergbauerntour. I gfrei mi! Heute Graz, morgen Linz", postete Melissa Naschweng noch am Freitag - kurz vor dem Start ihrer ersten großen Konzerttour, die sie zum Auftakt eben in die steirische Landeshauptstadt führte. Am Tag danach lässt sich sagen, dass alles gut gegangen ist - und sich 4500 Besucherinnen und Besucher in der Grazer Stadthalle mit der 32-Jährigen "gfreiten". Samstagvormittag erreicht die Kleine Zeitung zwar nicht Naschenweng selbst, aber ihren Pressesprecher Walter Delle Karth. Und er meint auf die vorsichtige Frage, ob den Naschenweng bei aller Erfahrung dann doch vor so einem Hallenkonzert ein wenig aufgeregt war: "Ein wenig? Sie war sehr, sehr nervös. Auch ihre Band, das war zum Greifen spürbar", lacht Delle Karth. Aber es sei ja alles gut gegangen "in einer knackevollen Grazer Stadthalle mit einem irrsinnig tollen Publikum".