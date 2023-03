Die Idee war vielversprechend. Ein verpackungsfreies Lebensmittelgeschäft, in dem es nur regionale Produkte zu kaufen gibt: Mit dem "Gramm" in der Neutorgasse und dem "Dekagramm" am Joanneumring leisteten die Gründerinnen Verena Kassar und Sarah Reindl Pionierarbeit in der Steiermark. Geschäftsführerin und Mitgesellschafterin Kassar musste kürzlich in einer Videobotschaft aber Alarm schlagen: "Es geht uns finanziell wirklich nicht gut. Es ist das schwierigste Jahr, seit wir aufgesperrt haben", sagte sie auf ihrem Instagram-Kanal.