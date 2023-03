Vorsichtig stecken wir unseren Kopf durch die offene Tür und fragen, für wann genau der Start... "Wir haben schon offen!", schallt es freundlich zwischen Staubsaugern und Waschmaschinen zurück. Tatsächlich hat jene Miele-Filiale am Eisernen Tor in Graz, welche die früheren Optiker-Flächen in der Nähe des Brunnens übernahm, lange vor der offiziellen Eröffnung ein "Softopening" hingelegt. Und somit heißen Filialleiter Christian Gürtl und sein Team Kunden ab sofort willkommen. Im neuen Shop? Nein, es sei viel mehr – nämlich das erst dritte "Experience Center" von Miele selbst in Österreich. Und die Experience, also die Erfahrung, bestehe unter anderem darin, dass man viele Geräte vor Ort zur Befriedigung "aller Sinne" ausprobieren könne – etwa in der Küche samt ovalem Tisch, in der Produktpräsentationen wie Kochkurse stattfinden werden.